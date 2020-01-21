Названы главные «долгожители» российского правительства

Главными «долгожителями» российского правительства являются Сергей Шойгу и Сергей Лавров. На это обратил внимание Telegram-канал журналистов кремлевского пула RIA_Kremlinpool.

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Сергей Шойгу был переназначен министром обороны России. Военное ведомство он возглавил в 2012 году. До этого, с 1994 года, руководил МЧС России. Также с мая по ноябрь 2012-го Шойгу занимал должность губернатора Московской области. Таким образом в правительстве он работает уже 26 лет.

На десять лет меньше в кабинете министров работает Сергей Лавров. В мае 2004 года он стал главой Министерства иностранных дел и переназначался на этот пост четыре раза.

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину кандидатов на посты в новом кабинете министров ранее 21 января.

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