В МИД прокомментировали сообщения об уходе Лаврова

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщения об уходе главы ведомства Сергея Лаврова, которые появлялись после отставки правительства. Сообщение опубликовано на странице министерства в Facebook.

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В частности, там обратили внимание на публикации о возможной отставке Лаврова на некоторых Telegram-каналах. «Помните: мы — то, что читаем. Не становитесь анонимными каналами», — предостерегли в ведомстве.

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров остался на посту главы МИД в правительстве Михаила Мишустина. Соответствующий указ 21 января подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Лавров на вопрос о желании остаться главой МИД заявлял, что исполняет обязанности в соответствии с поручением. 16 января Лавров отмечал, что все годы он не просто занимал должности, а всегда честно выполнял свою работу.

Лавров покинул свой пост 15 января, когда на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку всего правительства. Должность министра иностранных дел России он занимал с марта 2004 года. До этого, в период с 1994-го по 2004 год, Лавров был постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

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