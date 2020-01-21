Лавров остался главой МИД России

И.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова останется на посту главы МИД в новом правительстве премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Он опубликован на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Лаврова Сергея Викторовича Министром иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
Список с назначениями Мишустин ранее представил Путину. Первое заседание нового кабинета пройдет вечером 21 января.
Ранее Лавров на вопрос о желании остаться главой МИД заявлял, что исполняет обязанности в соответствии с поручением. 16 января Лавров отмечал, что все годы он не просто занимал должности, а всегда честно выполнял свою работу.
Лавров покинул свой пост 15 января, когда на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку всего правительства. Должность министра иностранных дел России он занимал с марта 2004 года. До этого, в период с 1994-го по 2004 год, Лавров был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.