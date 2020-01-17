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Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2019 года прокомментировал вероятность того, что он останется во главе МИД в новом правительстве. Прямая трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

Австрийская журналистка поинтересовалась у Лаврова, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел. «Желаете остаться?» — спросила она. «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — отметил дипломат.

Других комментариев на эту тему Лавров не дал. В то же время во время пресс-конференции он заявил, что 19 января планирует принять участие в конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине. До начала мероприятия ожидается его встреча с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

16 января Лавров отмечал, что все годы он не просто занимал должности, а всегда честно исполнял свои обязанности.

Лавров покинул свой пост 15 января. Об этом стало известно после объявления премьер-министром Дмитрием Медведевым об уходе в отставку всего правительства. Согласно Конституции, министры продолжат работу до формирования нового состава правительства. Медведев заявил, что считает это решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Должность министра иностранных дел России Лавров занимал с марта 2004 года. До этого, в период с 1994-го по 2004 год, он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

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