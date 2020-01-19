Лавров рассказал о договоренностях по Ливии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о договоренностях, достигнутых участниками международной конференции по Ливии в Берлине. Его слова приводит «Интерфакс».

Лавров сообщил, что в согласованном документе отмечается необходимость добиться устойчивого прекращения огня. Также в нем есть раздел о том, как решать экономические проблемы в Ливии с учетом того, что все конфессиональные, этнические и политические группы этой страны должны иметь доступ к природным богатствам, добавил дипломат. Кроме того, в итоговом документе говорится о решении гуманитарных проблем и соблюдении прав человека.

Лавров отметил, что договоренности направлены на преодоление ливийского кризиса.

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