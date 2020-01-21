Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Госдума ожидает от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и борьбе с бедностью. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал спикер парламента Ввячеслав Володин, передает ТАСС.

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Володин также напомнил о задаче, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по обеспечению темпов роста экономики выше среднемировых. При этом он заверил, что Госдума сделает все для того, чтобы эффективно выстроить работу и чтобы вместе решить поставленные главой государства задачи.

Говоря об обновлении состава кабмина, Володин заметил, что был реализован запрос общества на более эффективную работу. «Будем работать более результативно, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего времени, чтобы наша страна жила лучше, была более конкурентоспособной, а, значит — меньше было проблем у граждан», — заключил спикер Госдумы.

Ранее 21 января премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил главную задачу нового состава кабинета министров — рост российской экономики. Одним из способов достижения поставленной задачи, по его словам, станет реализация национальных проектов, которая, по его словам, до текущего момента шла слишком медленно.

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