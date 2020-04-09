В Британии вслед за Трампом раскритиковали ВОЗ из-за коронавируса

Журналист британской газеты The Telegraph Кристофер Сноудон (Christopher Snowdon) поддержал позицию президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавируса. В своей статье он также подверг критике деятельность международного объединения и предположил, что если в ВОЗ и нет коррупции, то ею как минимум руководят утратившие рассудок люди.
По мнению Сноудона, ВОЗ должна либо прекратить свое существование, либо организацию необходимо реформировать.
Журналист напомнил, что ВОЗ не раз сталкивалась с критикой по поводу того, как она решает проблемы вокруг сложившегося из-за коронавируса мирового кризиса. Сноудон выразил недовольство тем, что в середине января, когда прошло примерно шесть недель с момента обнаружения нового вируса в китайском городе Ухань, ВОЗ несколько раз выступала с ложным утверждением со ссылкой на правительство Китая: тогда заявлялось, что доказательства передачи вируса от человека к человеку нет.
8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.
За день до этого американский лидер обрушился с критикой на организацию. В частности, он заявил, что ВОЗ «облажалась». «По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», — написал Трамп в Twitter.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения