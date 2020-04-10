США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы на вершине кривой, я в этом уверен», — сказал Трамп. При этом, по его словам, в некоторых регионах распространение коронавируса уже пошло на спад.

По словам принимавшего участие в пресс-конференции вице-президента Майка Пенса, в регионах, где ситуация с коронавирусом была наиболее острой, все более явно наблюдаются признаки стабилизации. В качестве примеров он назвал города Нью-Йорк и Денвер, а также штат Луизиана.

Ранее сообщалось, что разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Отмечается, что тогда разведчики выпустили доклад, в котором описали инфекцию: ею постепенно заражались жители Уханя, и это оказывало влияние не только на жизнь людей, но и на бизнес в регионе.

В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19. По состоянию на 10 апреля, там зафиксировано 462 тысячи случаев заражения, умерли 16,5 тысячи человек, а 25,4 тысячи вылечились.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения, умерли свыше 95 тысяч человек, более 354 тысяч вылечились.

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