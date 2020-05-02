Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе

Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комитета по ассигнованиям Конгресса Ивэн Холландер.

По словам Холландер, Комитет по ассигнованиям хотел на следующей неделе пригласить Фаучи на слушания по борьбе с коронавирусом, но был проинформирован, что Белый дом запретил ему давать показания. Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что участие главного инфекциониста в слушаниях в разгар борьбы с коронавирусом является контрпродуктивным.

30 апреля Фаучи заявил, что сотни миллионов доз вакцины от коронавируса могут быть готовы к 2021 году. Он добавил, что входит «в команду, которая этим занимается».

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше миллиона человек заразились коронавирусом — 1 102 679. Более 64 тысяч человек скончались.

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