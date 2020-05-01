Создан тест для раннего выявления коронавируса

В США ученые создали тест, который выявлять коронавирус на ранней стадии. Об этом пишет The Guardian.

Разработчики, работающие на Минобороны США, утверждают, что их система способна обнаруживать вирус по истечении 24 часов после инфицирования — еще до того, как тот разовьется в организме и носитель станет заразным. Используемые сегодня тесты способны выявить коронавирус лишь спустя трое суток после заражения.

Для создания теста использовались наработки проекта по быстрой диагностике микробов или отравлений химическими веществами. Исследования переключились на коронавирус после начала пандемии.

Ожидается, что течение недели Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдаст разрешение на использование нового теста.

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