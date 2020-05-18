Россиянам рассказали о последствиях самоизоляции для здоровья

Снижение физической активности из-за длительного нахождения в режиме самоизоляции может повлечь такие последствия, как спазмы мышц и проблемы с венозным оттоком. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, сотрудник Медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Карпенко.

«Из-за снижения физической активности и того, что мы часами сидим, уткнувшись в гаджеты, могут возникать спазмы мышц, поддерживающих позвоночник, шеи и плечевого пояса. Малоподвижный образ жизни всегда приводит к возникновению проблем с венозным оттоком, что в условиях самоизоляции проявляется с удвоенной силой», — отметил Карпенко. Все это, по его словам, может привести к тромбофлебиту, тромбозу глубоких вен и даже геморрою.

Врач объяснил, что чрезмерное потребление жирной пищи и алкоголя на самоизоляции чревато возникновением симптомов изжоги и тошноты, болью в животе, нарушениями стула и патологиями поджелудочной железы и желчевыводящих путей. «Патология почек — мочекаменная болезнь, которая ранее не проявляла себя и была в "спящем режиме", может обостриться на фоне избыточной водной и белковой нагрузки, приводя к миграции камней и развитию почечной колики», — добавил Карпенко.

По словам Веры Лариной, заведующей кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Медицинского университета Пирогова, чтобы избежать неблагоприятных последствий самоизоляции для здоровья, необходимо поддерживать сбалансированное питание, не переедать и избегать вредных перекусов, а также регулярно заниматься физкультурой и делать дыхательную гимнастику. Она также посоветовала заменить животные жиры на растительные, сократить употребление сахара, начать следить за употреблением соли и съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.

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