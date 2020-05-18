В российском регионе продлили ограничения по коронавирусу

В Свердловской области до 25 мая продлили ограничения, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, написал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

«Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима, и обязательной изоляции людей старше 65 лет», — заявил Куйвашев. Он уточнил, что решение об отмене касательно прогулок в парке и занятий спортом на улице остается в силе при соблюдении санитарных норм. Также со вторника, 19 мая, для жителей региона возобновят плановый прием в больницах, смогут продолжить работу частные организации с медицинской лицензией.

«Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в течение недели», — заключил губернатор.

Ранее Куйвашев пообещал, что в Свердловской области к 19 мая откроют все магазины, торговые центры и рестораны. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на ослабление мер, предприятия должны будут соблюдать требования санэпидбезопасности. Так, например, кафе и рестораны смогут принимать посетителей только в том случае, если на каждого человека в заведении будет приходиться не менее 10 квадратных метров.

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