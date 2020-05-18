Вирусологи выступили за продление режима изоляции в Москве после 31 мая

Вирусологи выступают за продление режима изоляции в Москве после 31 мая. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Смягчения ограничений не будет до 31-го числа. Мы будем настаивать, чтобы не было снятия ограничений, потому что нет оснований для смягчения», — сказал он, подчеркнув, что положительная динамика заболеваемости не дает оснований для смягчения ограничений. Напротив, по словам Викулова, следует постараться эту динамику удержать, реализуя все ограничительные меры в дальнейшем.

За последние сутки в России выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления. Больше всего заразившихся — в Москве.

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