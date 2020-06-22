Названы даты наплыва россиян на курорты Кубани

Российские туристы массово забронировали поездки на курорты Кубани в конце июня 2020 года. Даты наплыва туристов в города Краснодарского края проанализировали специалисты онлайн-сервиса планирования путешествий «Туту.ру». Результаты их исследования поступили в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Так, по информации экспертов, пиковый туристический день в Сочи пришелся на 22 июня. Доля пассажиров, забронировавших авиабилеты на эту дату, составила 12,7 процента от общего числа бронирований на июнь.

В то же время самый большой наплыв путешественников в Краснодаре случился 19 июня (12,4 процента), а 22 и 26 июня город захотели посетить 9,1 и 9,3 процента соответственно.

В Геленджик большинство пассажиров устремились 20 и 22 июня (14,7 и 15,9 процента соответственно), а в Анапу — 22 и 28 (11,8 и 9,1 процента).

Ранее сообщалось, что все отели на Кубани, работа которых была приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции, откроются 21 июня. Такую дату назвал глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба. Он отметил, что гостиницы возобновят свою работу с учетом требований Роспотребнадзора.

Кроме того, с 21 июня в Краснодарском крае сняли карантинный режим, введенный из-за коронавируса, и вернулись к режиму повышенной готовности. По словам Вениамина Кондратьева, решение принято в связи с тем, что власти видят устойчивую тенденцию к снижению числа новых зараженных.

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