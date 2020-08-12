Еще одна страна объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Власти Казахстана объявили о поэтапном возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, в том числе Россией. Об этом в среду, 12 августа, заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики, передает ТАСС.

Предполагается, что запуск рейсов состоится 17 августа. Пассажирские авиаперевозки также будут восстановлены в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и Украину.

Ранее о намерении открыть границы для граждан России и принимать российские рейсы заявляли еще несколько стран — в частности, Южная Корея (предполагается, что сначала будет возобновлен один рейс в неделю по маршруту Инчхон — Москва) и Таджикистан, власти которого уже направили российской стороне уведомление о своем решении, но ответа от Москвы пока не получили.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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