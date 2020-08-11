В Белоруссии решили судьбу авиаперелетов в Россию на фоне протестов

В Белоруссии на фоне массовых протестов, начавшихся после выборов главы государства, решили судьбу авиаперелетов в Россию — авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все российские города до конца августа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным перевозчика, возобновление вылетов во все пункты России откладывается до 21 августа, а в Воронеж, Казань и Нижний Новгород — до 24 октября. Такое решение принято в связи с приостановкой международных пассажирских перевозок из-за ситуации с распространением COVID-19, уточняет компания.

Отмечается, что ранее запуск рейсов между странами был отложен до 14 августа. Белорусская авиакомпания прервала сообщение между странами в середине марта после начала пандемии коронавируса.

10 августа стало известно, что пункты пропуска на границе России и Белоруссии продолжают работу в штатном режиме. КПП в Смоленской и Брянской областях «не вводили никаких ограничений» на фоне протестов в республике. Существенных очередей на пунктах пропуска также не наблюдается.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых был 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

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