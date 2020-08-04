На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска

Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска. Об этом TUT.BY рассказал один из прибывших на белорусскую территорию отечественных журналистов.

На предоставленном им снимке запечатлен крошечный фрагмент бумаги в виде квадрата, на котором мелким шрифтом напечатано слово «пропуск» и стоит чья-то подпись. «Я, собственно, ехал на работу, у меня были подтверждения, аккредитация — без проблем пустили. Дали вот эту бумажку, но для нее ты должен 2-3 часа постоять», — объяснил собеседник портала.

О том, необходимо ли сохранять выданный микропропуск, а также связана ли его выдача, к примеру, с президентскими выборами в Белоруссии или карантинными мерами на фоне пандемии коронавируса, пограничники не уточнили.

«Нам сказали, что тут, в вагончике, мы просто подтверждаем свое право, а в автобусе к нам зайдут пограничники, коллеги тех, и проверят наличие этой бумажки у россиян», — рассказал журналист, добавив, что наличие микропропуска на оставшемся пути никто проверять не стал.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии и в пограничной службе ФСБ России ситуацию пока никак не прокомментировали.

3 августа сообщалось, что дальнобойщик снял на видео многокилометровую пробку на выезде из Белоруссии и въезде в Россию, возникшую в связи с усилением режима на границе между странами. Водитель отметил, что пограничники теперь «внимательно интересуются целью поездки».

Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Россией 31 июля. За два дня до этого на территории страны были задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании Вагнера. Открыто уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. Бойцы дают показания белорусским правоохранителям, заявили в Совете безопасности.

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