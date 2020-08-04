Оценены потери России от закрытия границ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов. Соответствующие сведения она изложила в интервью «Аргументам и фактам».

Согласно оценке ведомства, потери государства от введенных из-за вспышки COVID-19 ограничений составили около 500 миллиардов рублей.

Догузова подчеркнула, что по итогам прошлого года туристическая отрасль принесла стране 10,9 миллиарда долларов, что, по ее словам, сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.

Материалы по теме Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?

1 августа два источника ТАСС заявили, что Россия может открыть границы и полностью возобновить авиасообщение 11 августа. Такая возможность якобы обсуждалась на недавнем совещании у вице-премьера России Татьяны Голиковой. Позднее собеседник «Интерфакса» опроверг данную информацию.

Решение о приостановке авиасообщения было принято Россией в конце марта из-за распространения COVID-19. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

С конца июня по решению правительства граждане России могут выезжать за рубеж с целью работы, учебы, получения медицинской помощи и лечения родственников. При этом ограничения на выезд россиян за границу с целью туристического отдыха по-прежнему остаются в силе и, по прогнозам экспертов отрасли, могут сохраниться как минимум до осени.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru