Происходящее на границе России и Белоруссии после усиления режима сняли на видео

Дальнобойщик снял на видео многокилометровую пробку на выезде из Белоруссии и въезде в Россию, возникшую в связи с усилением режима на границе между странами. Кадры в понедельник, 3 августа, публикует «Московский комсомолец».

«Ввели паспорта на выезд. (...) Я простоял час тридцать на въезд, но я был четвертым», — отметил автор видео. Он пояснил, что теперь у всех въезжающих в страну проверяют паспорт и документы, разрешающие проезд на территорию государства.

Кроме того, отметил водитель в разговоре с изданием, пограничники «внимательно интересуются целью поездки»: уважительными считаются работа, учеба или необходимость навестить родственников. На паспорта тех, кто прошел проверку, наклеивают специальные стикеры-пропуска, добавил собеседник газеты.

Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Россией 31 июля. За два дня до этого на территории страны были задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании Вагнера. Открыто уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. Бойцы дают показания белорусским правоохранителям, заявили в Совете безопасности.