В РАН оценили риск заразиться коронавирусом на отдыхе в Турции

Академик Российской академии наук (РАН) Михаил Пальцев оценил вероятность заражения коронавирусом на отдыхе в Турции во время пандемии коронавируса. Свое мнение профессор высказал в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, основные риски связаны непосредственно с поведением самих отдыхающих и их подходом к соблюдению правил безопасности. «На отдыхе люди часто теряют бдительность, не соблюдают дистанцию, не используют маски, перчатки», — пояснил он.

При этом, к примеру, сам авиаперелет в данной ситуации не опасен, считает Пальцев, за счет того, что в салоне лайнера контролируется социальная дистанция и происходит постоянное обновление воздуха — по аналогичному принципу предотвращают распространение инфекции системы кондиционирования в отелях.

В целом, подчеркнул собеседник газеты, отказываться от поездок на турецкие курорты не стоит. «У людей в условиях карантина снизился иммунитет. На это повлияло и отсутствие солнечного света, и психоэмоциональные факторы — отсутствие работы, социальных контактов. Поэтому пребывание на солнце и воздухе, питание с преобладанием свежих продуктов будет полезным», — заключил он.

Пальцев также заметил, что при этом путешественникам не стоит забывать о мерах предосторожности — соблюдении «масочного режима» при выходе из номера, ношении перчаток, использовании средств дезинфекции.

Ранее российским туристам рассказали о мерах безопасности в отношении отдыхающих в Турции во время пандемии коронавируса. Гид-экскурсовод Рейхан Гюльхисар отметила, что на курортах строго следят за соблюдением ограничений: туристам измеряют температуру в общественных местах и напоминают о необходимости носить маски и дезинфицировать руки.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Согласно последним данным, всего в стране зарегистрировано более 243 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 224,9 тысячи человек, более 5,8 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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