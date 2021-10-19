Россиянка назвала лучшее время для путешествия в Египет

Российская туристка: в Египет лучше всего ездить с октября по декабрь

Российская туристка рассказала о лучшем и худшем времени для поездки в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, наиболее удачным периодом для путешествия на популярные египетские курорты девушка назвала промежуток с октября по середину декабря. При этом она добавила, что «год на год не приходится» и каждый раз погода бывает разная. По ее словам, в осенние месяцы температура воздуха днем достигает 33 градусов, ближе к зиме она опускается до 25.

Также путешественница предупредила о сезоне ветров, который начинается в декабре-январе и может продолжаться до середины апреля.

«Ветер не просто сильный, он еще и ледяной. Чем опасен этот период? А тем, что из-за холодного ветра вы не чувствуете как сильно печет солнце, а оно печет», — подчеркнула россиянка и добавила, что вероятность получить солнечный ожог очень велика.

Кроме того, зимой в Египте температура воздуха обычно не превышает 20 градусов, из-за чего находиться вечером на улице может быть некомфортно без верхней одежды.

Ранее в октябре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что стоимость путевок в Египет снизится на 15-20 процентов. На цены повлияет открытие с 9 ноября чартерного сообщения с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко отметил, что сейчас по указанному направлению летают только два туроператора, а введение чартерных рейсов повысит конкуренцию и скажется на ценах.