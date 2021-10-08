В России запустили первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет

Авиакомпания Azur Air выполнила первый чартерный рейс из Владивостока в Шарм-эш-Шейх

Первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет выполнила российская авиакомпания Azur Air. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта дальневосточного города.

Утром 8 октября авиакомпания Azur Air запустила свой первый рейс из Владивостока в Шарм-эш-Шейх. Самолет вылетел в 03:00 по местному времени — полет займет 12 часов 25 минут. Первыми пассажирами стали 332 туриста.

Планируется, что вылеты рейсов из столицы Приморья на египетские курорты будут совершаться на воздушных судах Boeing-767 один раз в две недели.

Ранее в октябре россиянам предсказали снижение цен на туры в Египет. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, по мере приближения окончания бархатного сезона россияне будут отказываться от поездок в Турцию, Крым и Краснодарский край и заинтересуются путевками в Египет, что может привести к падению цен.