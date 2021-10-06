Россиянам предсказали снижение цен на туры в Египет

Вице-президент РСТ Барзыкин: цены на туры в Египет снизятся к зимнему сезону

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предсказал снижение цен туров на египетские курорты к зимнему сезону. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

По словам Барзыкина, по мере приближения окончания бархатного сезона российские туристы будут отказываться от поездок в Турцию, Крым и Краснодарский край, а спрос на туры в Египет, как более «теплое и бюджетное» направление, наоборот увеличится.

«Чем больше будет объем, чем больше будет перевозок, тем ниже будут цены», — добавил эксперт.

Тем не менее вице-президент союза отметил, что Египет «имеет пока ограниченное предложение». Наблюдается дефицит количества рейсов в страну и отелей, так как страна только готовится принимать большие турпотоки.

Ранее в сентябре россиянам назвали новые правила получения визы в Египет. Теперь для получения туристической визы необходимо подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор в размере 25 долларов (1812 рублей) для одноразового посещения страны и 60 долларов (4350 рублей) для многократного въезда.