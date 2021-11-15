Путевки в Египет резко стали стоить на 50 процентов дешевле

АТОР: стоимость туров в Египет в ноябре снизилась на 50 процентов

Стало известно о резком снижении цен на отдых в Египте в ноябре — стоимость путевок упала в два раза. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40 процентов. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50 процентов дешевле, чем в сентябре этого года», — заявила она.

Кроме того, специалист отметила, что из-за повышенного спроса на ноябрьские заезды и в новогодний период начал появиться дефицит мест в отелях республики. Несмотря на то, что глубина продаж на данном направлении составляет около двух-трет недель, «уже есть заявки на заезды вплоть до марта».

Ранее в ноябре сообщалось, что на зимние праздники российские туристы массово решили отправиться в Египет. Спрос на поездки в Новый год резко вырос после длинных ноябрьских выходных и, по прогнозам экспертов туристической отрасли, может достичь доковидного уровня.