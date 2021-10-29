В России оправдали «беспрецедентный наплыв» туристов на курорты Египта

Массовый спрос туристов на поездки в Египет в период нерабочих дней объяснили запланированным подходом к отпуску перед ноябрьскими праздниками. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Беспрецедентный наплыв» российских путешественников на курорты Египта оправдали тем, что для данного направления всплеск бронирований в это время года вполне был ожидаем. Эксперт пояснила, что многие россияне, не отдохнувшие летом, традиционно планируют отпуск на ноябрьские даты.

«Из чисто практической точки зрения могу сказать, что мало у нас россиян, которые, сидя у телевизора и услышав новость, что нерабочие дни продлеваются с трех до семи дней, вдруг хватают чемоданы, распаковывают свои счета и летят отдыхать. Очень мало таких туристов», — считает Осипова.

Кроме того, по мнению специалиста, турпоток выглядит ажиотажным из-за закрытия таких стран, как Таиланд, Китай и Вьетнам.

Ранее в октябре в Египте зафиксировали дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного наплыва» россиян. В других ценовых сегментах нехватки мест не наблюдалось. Кроме того, страна сняла ограничение на заполняемость гостиниц, и в ближайшее время число доступных объектов размещения будет только расти.