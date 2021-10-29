В Египте зафиксировали дефицит в отелях из-за «беспрецедентного наплыва» россиян

В Египте зафиксировали дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного наплыва» россиян. Об этом «Известиям» заявили в посольстве Египта в Москве.

Там заявили, что в других ценовых сегментах дефицита номеров на популярном курорте не наблюдается, кроме того, страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти. «В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — заявили в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули, что ситуация с COVID-19 в Египте стабильна, признаков ее ухудшения из-за притока российских туристов не наблюдается.

Режим нерабочих дней в стране предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова. Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал ее инициативу и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии».

После объявления нерабочих дней эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на перелеты по ряду зарубежных направлений с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Продажи туров в Египет выросли на 30 процентов, а на Мальдивы и в Турцию — вдвое.