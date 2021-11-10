Названо самое популярное направление для отдыха в нерабочие дни у россиян

АТОР: в период нерабочих дней на туры в Египет пришлось 50 процентов всех продаж

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября Египет стал самым популярным зарубежным направлением для зарубежного отдыха среди россиян. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на туры в пляжную страну пришлось около 50 процентов всех продаж. На втором месте оказалась Турция, куда купили путевки 19 процентов путешественников. Третью строчку рейтинга поделили Доминикана и ОАЭ — данные направления выбрали по 9 процентов туристов.

Также в топ-10 стран вошли Куба, Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия. При этом отмечается снижение спроса к путешествиям по России — главной причиной эксперты назвали введение антиковидных ограничений в регионах, из-за чего туристам проще поехать за границу по путевке.

Как рассказал специалист по маркетингу компании TBS Group, управляющей сетью турагентств «1001 тур» Орхан Омаров, возобновление авиасообщения с Египтом кардинальным образом изменило ситуацию на туристическом рынке. «Это направление сразу вышло в лидеры, сместив с первой позиции прежнего лидера — Турцию», — пояснил он.