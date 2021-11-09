Названо самое популярное направление отдыха у россиян в ноябре

Самым популярным направлением отдыха у российский туристов на ноябрьских нерабочих днях оказалась Турция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, Турция заняла первое место по объемам бронирования туров на ноябрьские праздники. Еще одним популярным направлением названы курорты ОАЭ и Доминиканы.

«Египет не смог стать первым на ноябрьских праздниках, потому что туда еще не летали чартеры. Он может стать таковым после 9 ноября, по окончании новогоднего сезона», — считает Горин.

Представители туроператора Tez Tour подтвердили, что 50 процентов бронирований туров компании в ноябре пришлось на Турцию, однако второе место по востребованности (24 процента) занял Египет, обогнав курорты ОАЭ (10 процентов). Следом идет Кипр и Мальдивы.

Ранее в октябре массовый спрос туристов на поездки в Египет в период нерабочих дней объяснили запланированным подходом к отпуску перед ноябрьскими праздниками. Отмечалось, что многие россияне, не отдохнувшие летом, традиционно планируют отпуск в последний месяц осени.