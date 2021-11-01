Россиян призвали воздержаться от поездок на курорты в праздничные дни

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок на ноябрьские праздники в теплые страны. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По его словам, краткосрочные путешествия в жаркий климат могут нести серьезные риски для иммунитета. «Такая короткая поездка — серьезный стресс по адаптации организма к разным температурам и разным климатическим условиям, подрыв здоровья и уязвимость для инфекционных болезней», — заявил он.

Кроме того, Онищенко напомнил об опасности заражения ротавирусной инфекцией в отелях Турции и Египта. По его мнению, это связано с ухудшением уровня сервиса на местных курортах из-за пандемии. «К тому же там часто происходят ДТП с туристами. Не стоит ездить за рубеж за свои деньги, чтобы там заболеть или попасть в неприятную ситуацию», — добавил он.

Ранее в октябре Европейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовал список стран, где за последнее время стремительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса. В перечень вошли Хорватия, некоторые районы Бельгии и Ирландии, Латвия, Литва, Эстония и Румыния.

