Названы самые опасные страны для отдыха с детьми

Турция, Россия и Болгария названы самыми опасными странами для отдыха с детьми летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».

Уточняется, что для получения статистических данных эксперты проанализировали, в каких странах детям, отдыхавшим вместе с родителями, чаще всего требовалась медицинская помощь. «Больше всего обращений за помощью к медикам в связи с детскими заболеваниями летом 2021 года зафиксировано в Турции — 29,7 процента. На втором месте Россия. На ее долю приходится 13,1 процента. На третьем — Болгария (12 процентов)», — рассказали специалисты, отметив, что в пятерку также вошли Грузия (11,7 процента) и Кипр (7,5 процента).

Уточняется, что наиболее распространенной причиной наступления страховых случаев у детей стали инфекционные заболевания дыхательных путей (23,2 процента), заболевания ЖКТ (21,5 процента), травмы (8,2 процента) и проблемы с ушами (7,8 процента).

Ранее в сентябре институт Роберта Коха (RKI) в Германии перечислил самые опасные для путешествий в пандемию страны. Так, большинство граждан в качестве мест заражения указали Турцию — по данным Института, здесь заразились около шести тысяч немцев. На втором месте списка опасных стран Косово — 5,7 тысячи человек, на третьем Хорватия — почти 2,5 тысячи человек.