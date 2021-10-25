Названы самые популярные у россиян направления для зимнего отдыха

Эксперты назвали самые популярные регионы России для отдыха в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В компании проанализировали бронирования, оформленные на период с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года. Наибольшим спросом у россиян пользуются Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Московская области.

Кроме того, в число наиболее востребованных направлений внутреннего туризма вошли Татарстан, Владимирская область, Карелия, Ставропольский край, Кемеровская и Вологодская области.

При этом самыми популярными городами среди отечественных путешественников оказались Ялта, Севастополь, Феодосия, Сочи, Геленджик, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль, Лахденпохья, Кисловодск, Великий Устюг и горный курорт Шерегеш.

Отмечается, что россияне планируют поездки в среднем на срок от трех до семи ночей и тратят на жилье от 2,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой на Ставрополье, дороже — в Кемеровской области.

Ранее в октябре отечественным туристам перечислили бюджетные направления для отдыха в российских городах в период с 30 декабря по 9 января. Так, жителям столицы выгоднее всего поехать отмечать Новый год в Санкт-Петербург (стоимость авиабилетов от 1250 рублей), Сочи (от 1300 рублей) и Казань (от 1500 рублей). В число наиболее выходных направлений для москвичей также попали Краснодар и Минеральные Воды (от 2200 рублей).