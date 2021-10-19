Россиянам назвали бюджетные зимние направления для отдыха у моря

Россиянам перечислили бюджетные зарубежные страны для пляжного отдыха в зимний сезон. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в ходе пресс-конференции «Туристические предпочтения россиян на Новогодние праздники».

По его словам, лидером среди заграничных направлений для отпуска у моря станет Египет — если сейчас стоимость путевки для двоих на популярный пляжный курорт достигает 80-90 тысяч рублей, то после запуска чартерных рейсов она снизится до 50-60 тысяч.

При этом Горин назвал Египет самой доступной страной с наиболее понятным алгоритмом въезда — для ее посещения необходимо предъявить либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. Кроме того, эксперт отметил легкость получения визы для путешественников. Так, в аэропорту Шарм-эш-Шейха ее можно будет оформить бесплатно, в авиагавани Хургады — за 25 долларов (примерно 1,7 тысячи рублей).

Помимо Египта, эксперт обратил внимание на Доминикану, куда можно приобрести путевку на неделю за 140 тысяч рублей для двоих. Также он отметил, что в текущем сезоне значительно подешевели билеты в ОАЭ — год назад цены на полет в Дубай начинались от 150 тысяч рублей, сейчас цена понизилась до 35-40 тысяч рублей.

Ранее в октябре стало известно, что с 9 ноября Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Так, полеты на популярные курорты Египта возобновятся из городов, где восстановлено международное авиасообщение.