Названы самые опасные для путешествий в пандемию страны

Институт Роберта Коха (RKI) в Германии назвал самые опасные для путешествий в пандемию страны. Информацию об этом опубликовал Frankfurter Rundschau.

Так, институт провел исследование среди немецких граждан. Выяснилось, что за последние четыре недели среди 87,6 тысяч зараженных коронавирусом, 26,2 тысячи человек выезжали за пределы государства.

Большинство граждан в качестве мест заражения указывали балканские страны, например, Турцию — по данным Института, здесь заразились около шести тысяч немцев. На втором месте списка опасных стран Косово — 5,7 тысяч человек, на третьем Хорватия — почти 2,5 тысячи человек. Также в список вошли Греция и Италия.

Тем не менее, ученые отметили, что собирали данные о факте пребывания за границей — цели поездок, например, туризм, командировки или встречи с родственниками, не уточнялись.

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