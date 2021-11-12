Россияне массово отправятся на Новый год в популярную пляжную страну

Туроператоры: Египет, Турция, ОАЭ популярны среди россиян для путешествий на Новый год

На зимние праздники российские туристы массово решили отправиться в популярную пляжную страну — Египет. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что спрос на поездки в Новый год резко вырос после длинных ноябрьских выходных и, по прогнозам экспертов туристической отрасли, может достичь доковидного уровня. «Начиная с 6 ноября продажи начали плавно расти и к сегодняшнему дню выросли на 60 процентов», — сказали представители сервиса путешествий Level.Travel.

Среди зарубежных направлений лидирующее место занимает Египет. «На его долю приходится порядка 37 процентов от общего числа бронирований», — сообщили в компании Tez Tour и отметили, что средняя цена недельного отдыха в четырехзвездочном отеле республики — 43 тысячи рублей на человека.

На втором месте оказалась Турция, куда планируют отправиться 25 процентов отечественных путешественников. Стоимость путевок начинается от 33 тысяч рублей на человека с размещением в гостинице категории три звезды.

На третьей строчке разместились Мальдивские острова. «Новогодние туры на Мальдивы стартуют от 171 тысячи рублей на человека в отель четыре звезды на базе завтраков», — отметил представитель Tez Tour. Замыкают ТОП-5 самых востребованных направлений на Новый год курорты ОАЭ и России.

Ранее в ноябре в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября Египет стал самым популярным направлением для зарубежного отдыха среди россиян. Так, на туры в пляжную страну пришлось около 50 процентов всех продаж.