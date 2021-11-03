Россиян предупредили о подорожании пляжного отдыха на Новый год в два раза

Стоимость билетов из России на Сейшелы в Новый год начинается от 68 тысяч рублей

Российских туристов предупредили о подорожании авиабилетов на Сейшельские острова — стоимость отдыха на новогодние праздники увеличилась в два раза. Об этом сообщает портал TourDom.

Самые дешевые варианты перелета предлагает арабская авиакомпания Etihad Airways с вылетом 27 декабря и возвращением 7 января — отправиться на популярный пляжный курорт с пересадкой в Абу-Даби можно за 68 тысяч рублей. В тариф входит провоз багажа весом не более 30 килограммов.

Билеты на рейс авиаперевозчика Emirates на схожие даты предлагаются за 114 тысяч рублей. Общее время перелета, учитывая стыковку в Дубае, — 13-15 часов. Стоимость билетов на Сейшелы от авиакомпании Qatar Airways начинается от 117 тысяч рублей, и такое путешествие займет около 14 часов.

Прямые перелеты от Москвы до Маэ обойдутся дороже — в среднем от 158 до 191 тысячи рублей в зависимости от дня вылета. Также путешественникам придется доплатить 7 тысяч рублей за провоз багажа.

Ранее в октябре туроператоры зафиксировали повышенный спрос среди россиян на отдых на экзотических островах. За первые три квартала 2021 года лидером по объему продаж путевок стали Мальдивы (реализация туров увеличилась на 11,6 процента по сравнению с 2019 годом). Также россияне массово заинтересовались поездками в Доминикану и на Кубу — спрос на эти курорты увеличился на 76 и 32 процента соответственно.