Россияне массово заинтересовались отдыхом на экзотических островах

Туроператоры отметили повышенный спрос у россиян к турам в Доминикану и на Мальдивы

Туроператоры зафиксировали повышенный спрос среди россиян на отдых в Доминикане, на Мальдивах, Сейшелах и Кубе. Об этом пишут «Известия».

Так, за первые три квартала 2021 года лидером по объему продаж путевок стали Мальдивы. По данным агрегатора Level Trevel, реализация туров на острова увеличилась на 11,6 процента в сравнении в аналогичным периодом в 2019 году.

Также в компании отметили, что россияне массово заинтересовались поездками в Доминикану и на Кубу — спрос на экзотические курорты увеличился на 76 и 32 процента соотвественно.

Представители туроператора Tez Tour сообщили, что в 2021 году островные направления вошли в десятку лидеров по объему продаж, в то время как два года назад их популярность была значительно меньше.

При этом эксперты компании Tui отметили, что данные курорты были востребованы в летнем сезоне, хотя они традиционно пользуются повышенным спросом зимой. Такую тенденцию объяснили закрытыми границами и небольшим количеством стран, куда без ограничений могут отправиться туристы из России.

Кроме того, повышенный интерес связан с выгодными предложениями от туроператоров. Например, путевку на Кубу сейчас можно купить от 116 тысяч рублей за двоих на семь дней по системе «все включено». Тур на двоих в Доминикану обойдется в 120 тысяч рублей, включая перелет. По словам турпораторов, такие цены сопоставимы с Турцией, Египтом, а также премиальным сегментом Краснодарского края.

Ранее в октябре туроператоры назвали жителям российских регионов оптимальную стоимость путевок в Доминикану. Например, улететь на курорт из Екатеринбурга можно за 147 тысяч рублей — в стоимость тура входит перелет, проживание и питание по системе «все включено для двоих». Аналогичное предложение с отправлением из Уфы будет стоить примерно 153,5 тысячи рублей.

