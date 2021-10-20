Путешествия
 
Последние новости
Песков обозначил время начала совещания Путина по коронавирусу
На Украине оценили вероятность введения локдауна
ООН уличила человечество в слишком сильной зависимости от вредного топлива
Диетологи назвали способы борьбы с голодом во время диеты
Москвичей экстренно предупредили о мокром снеге с дождем
Россияне назвали основные цели получения кредитов
Появились подробности о похитителе сбросившей записку из окна квартиры россиянки
Офис Зеленского ответил на обвинения в давлении на СМИ
В российской колонии осужденному отрубило голову
Раскрыта причина убийства главы российской киберспортивной команды
Новости партнеров

Россияне массово заинтересовались отдыхом на экзотических островах

Туроператоры отметили повышенный спрос у россиян к турам в Доминикану и на Мальдивы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Anthony Lebron / Unsplash

Туроператоры зафиксировали повышенный спрос среди россиян на отдых в Доминикане, на Мальдивах, Сейшелах и Кубе. Об этом пишут «Известия».

Так, за первые три квартала 2021 года лидером по объему продаж путевок стали Мальдивы. По данным агрегатора Level Trevel, реализация туров на острова увеличилась на 11,6 процента в сравнении в аналогичным периодом в 2019 году.

Также в компании отметили, что россияне массово заинтересовались поездками в Доминикану и на Кубу — спрос на экзотические курорты увеличился на 76 и 32 процента соотвественно.

Представители туроператора Tez Tour сообщили, что в 2021 году островные направления вошли в десятку лидеров по объему продаж, в то время как два года назад их популярность была значительно меньше.

При этом эксперты компании Tui отметили, что данные курорты были востребованы в летнем сезоне, хотя они традиционно пользуются повышенным спросом зимой. Такую тенденцию объяснили закрытыми границами и небольшим количеством стран, куда без ограничений могут отправиться туристы из России.

Кроме того, повышенный интерес связан с выгодными предложениями от туроператоров. Например, путевку на Кубу сейчас можно купить от 116 тысяч рублей за двоих на семь дней по системе «все включено». Тур на двоих в Доминикану обойдется в 120 тысяч рублей, включая перелет. По словам турпораторов, такие цены сопоставимы с Турцией, Египтом, а также премиальным сегментом Краснодарского края.

Ранее в октябре туроператоры назвали жителям российских регионов оптимальную стоимость путевок в Доминикану. Например, улететь на курорт из Екатеринбурга можно за 147 тысяч рублей — в стоимость тура входит перелет, проживание и питание по системе «все включено для двоих». Аналогичное предложение с отправлением из Уфы будет стоить примерно 153,5 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне массово устремятся в три страны на ноябрьские праздники
Россияне массово бросились искать авиабилеты в четыре страны
Жителям российских регионов назвали оптимальную стоимость туров в Доминикану
Путешествия
Путешествия00:0215 июля

«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»

Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
23:2415 октября

США уточнили условия въезда для привитых туристов

20:1315 октября

Откровенные действия стюардессы в кабине пилота вызвали споры в сети

19:1715 октября

Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок на курорты Египта в ноябре

Путешествия00:0324 июня

«Это была грубая ошибка»

Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
18:2215 октября

Поведение детей на берегу штормящего моря в Сочи возмутило россиян

17:3615 октября

Похищенный в отпуске мужчина спасся от преступников благодаря СМС

16:4215 октября

Популярная пляжная страна смягчит ограничения для привитых туристов

Путешествия00:0212 июня

«Лучше, чем Сочи»

Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
15:3915 октября

США откроют границы для привитых туристов

15:2115 октября

Опытный путешественник назвал лучшие туристические направления России

14:1015 октября

Итальянцам предложили путешествие в Россию в ноябре

Россия
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
Противовирусный экспресс.
В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Россияне назвали основные цели получения кредитов
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Объяснен запрет криптовалюты в Китае
Точка притяжения.
Реставрация вдохнет новую жизнь в здание Центрального телеграфа
Партнерский материал
За свои деньги.
Чем хороши новые ноутбуки MagicBook от Honor?
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО
Экзамен на краповые береты закончился дракой.
Бойцов из Чечни обвинили в обмане. Среди не сдавших — племянник Кадырова
Восемь заключенных саратовской колонии отказались писать заявление о пытках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал «самый отвратительный» способ приготовления пельменей
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Сообщение о перебоях с кислородом в ЦРБ под Волгоградом оказалось недостоверным
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Сайт мэрии Москвы «упал» после новости о новых коронавирусных ограничениях
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Участник шоу на ТНТ высказался о последствиях шутки про Кадырова
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дилеры Lada рассказали о «катастрофическом» дефиците запчастей
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Представлен новый Honda Civic Si
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
Skoda остановила работу двух чешских заводов
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«В доме жениха ложись камнем»
Калым, рукобитье и туй — как женятся разные народы России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы