Жителям российских регионов назвали оптимальную стоимость туров в Доминикану

Стоимость туров в Доминикану с вылетом из регионов России начинается от 147 тысяч рублей

Цены на отдых на курортах Доминиканы у туроператоров с вылетом из российских регионов начинаются от 147 тысяч рублей. Оптимальную стоимость путевок в бархатный сезон назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно расценкам AnexTour, размещение в гостинице с категорией до четырех звезд с питанием по системе «все включено» на десять ночей с вылетом из Казани обойдется двоим взрослым в 147 тысяч рублей, а аналогичные туры с вылетом из Уфы или Екатеринбурга для жителей регионов будут стоить примерно 153,5 тысячи рублей.

При этом путевки с отправлением из Ростова-на-Дону и Новосибирска обойдутся дороже — 167 тысяч и 177 тысяч рублей соответственно.

Туры с проживанием в гостиницах категории четыре и пять звезд в начале октября начинаются, в зависимости от региона вылета, от 194 до 217 тысяч рублей на двоих. В стоимость включен перелет, трансфер, размещение в отеле и питание по системе «все включено».

Ранее в августе россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кипре осенью. Так, согласно данным АТОР, отечественные туристы смогут отдохнуть неделю в трехзвездочном отеле республики в сентябре за 40,9 тысячи рублей с человека. В эту стоимость входит перелет, трансфер, завтраки и медицинская страховка.

