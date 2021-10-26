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Стало известно о подорожании туров на любимые курорты россиян на 100 процентов

TourDom: цены на любимые курорты россиян в период нерабочих дней выросли на 100 процентов
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост цен на любимые курорты россиян в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Таким образом стало известно, что стоимость ряда зарубежных туров повысилась на 100 процентов. При этом большая часть подорожания приходится на проезд, поэтому значительнее выросли в цене направления с длительным авиаперелетом.

Например, отдых в Доминикане и на Кубе с вылетом 29 и 30 октября обойдется российским туристам в два раза дороже по сравнению с прошлой неделей и составит примерно 207 тысяч рублей. Стоимость по другим направлениям также подскочила: средний чек в Египте вырос до 148 тысяч рублей, в Турции — 90 тысяч рублей.

Отмечается, что наибольшим спросом пользуются четырехзвездочные и пятизвездочные отели по системе «все включено». По данным онлайн-сервиса бронирований гостиниц Ostrovok.ru, чаще всего отечественные путешественники заказывали проживание в отелях Стамбула, Хургады, Афин, Аланьи, Салоников, Антальи, Дубая, Сиде, Будапешта и Шарм-эш-Шейха.

Ранее в октябре россиянам назвали открытые для посещения осенью зарубежные пляжные страны. Поехать с ПЦР-тестом можно в ОАЭ, Турцию, на Кубу и Сейшелы. Для туристов с сертификатом о вакцинации «Спутником V» доступен Египет, Кипр, Мальдивы — в эти страны можно въехать без предъявления отрицательного анализа на COVID-19.

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