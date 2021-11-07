Россиянам дали советы для организации путешествий на Новый год

Туроператоры: Куба, Турция, ОАЭ, Крым популярны среди россиян для путешествий на Новый год

Туроператоры рассказали, какие направления для путешествий на Новый год пользуются спросом среди россиян. Эксперты дали советы, как организовать зимний отдых, пишет URA.RU.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова назвала Кубу, Турцию, ОАЭ, Сейшельские Острова, Мальдивы, Доминиканскую Республику и Крым популярными направлениями для поездок на Новый год. Эксперт подчеркнула, что россияне поедут на зимние праздники в те страны, которые будут открыты.

«Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путевку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат», — посоветовала Осипова.

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При этом директор екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова предположила, что из-за эпидемиологический обстановки в России может упасть спрос на внутренний туризм. Однако ситуация в наибольшей степени зависит от платежеспособности туристов.

«У нас в стране сейчас вводят жесткие ограничения и неизвестно, сколько они еще будут действовать, поэтому возможно спрос на отдых внутри страны будет пользоваться меньшим спросом, чем зарубежные туры», — добавила Волкова.

Осипова напомнила, что после перенесенного коронавируса россияне могут запланировать восстановительные процедуры в Крыму. «Несмотря на то, что там уже нельзя купаться, у россиян пользуется спросом санаторное лечение для восстановления после ковида. Популярны направления Краснодарского края и Минеральные воды», — заключила она.

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