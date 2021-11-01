Названа оптимальная стоимость отдыха на горнолыжных курортах России

Эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость туров на горнолыжные курорты Приэльбрусья, Северного Кавказа, Урала и Сибири. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в предстоящем зимнем сезоне самым популярным направлением для активного отдыха станет Сочи — туда направятся 70-80 процентов от всего организованного турпотока.

Самую бюджетную путевку можно купить у компании «Интурист» — цены начинаются от 33 тысяч рублей на двоих за неделю с вылетом 15 декабря. Туры с отправлением в январе обойдутся дороже — например, компания «Мультитур» предлагает варианты за 85 тысяч рублей на двоих с заездом 10 января.

Недельный отдых на горнолыжных курортах на Домбае от туроператора Coral Travel выйдет в 38 тысяч рублей на двоих за неделю. В стоимость входит размещение в отеле категории три звезды, вылет запланирован на 13 декабря. Более дорогой вариант тура есть у PEGAS Touristik — поездка с отправлением 25 декабря на семь ночей обойдется в 88 тысяч рублей на двоих.

При этом отмечается, что спрос на небольшие региональные курорты, такие как пермская Губаха, курорт Абзаково в Башкирии и чеченский Ведучи, пока небольшой, а цены на отдых эксперты называют «приемлемыми». Например, ски-пасс в Абзаково на будний день стоит 800 рублей, на выходной — 1000 рублей. Снять номер можно за 2,9 тысячи рублей в сутки на двоих.

Ранее, в октябре, россиянам назвали самые популярные курорты внутри страны в зимнем сезоне. По словам руководителя комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму и генерального директора национального туроператора «Алеан» Ильи Уманского, первое место по востребованности занимает Сочи, также «на пике спроса» Шерегеш и Домбай.

