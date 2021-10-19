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Россиянам назвали самые популярные курорты внутри страны в зимнем сезоне

РСТ: горнолыжные курорты Сочи, Шерегеша и Домбая стали самыми востребованными у россиян
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Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский назвал регионы внутри страны, набирающие популярность в зимнем сезоне. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Эксперт отметил, что горнолыжные направления остаются самыми востребованными среди россиян в предстоящем зимнем сезоне. Так, первое место по популярности занимает Сочи, также «на пике спроса» Шерегеш и Домбай.

«Сочинский регион становится круглогодичным направлением, оно популярно и на ноябрьские грядущие праздники, и на Новый год», — добавил Уманский.

При этом руководитель комитета РСТ подчеркнул, что туристы пока не спешат бронировать путевки на Новый Год и в межсезонье. По его словам, глубина продаж туров на новогодние и ноябрьские праздники составляет две недели. Уманский объяснил, что такая тенденция может быть связана с открытием чартерного сообщения с курортами Египта — «направления номер два для россиян».

Ранее в октябре россиянам назвали оптимальные цены туров на горнолыжный курорт Шерегеш. Так, стоимость путевки в декабре с проживанием в отеле и перелетом начинается от 49 тысяч рублей на двоих. Отмечается, что самым популярным периодом для поездки в регион считаются вторая половина декабря и февраль.

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