Названы лучшие направления для путешествий в 2022 году

Эксперты издания Lonely Planet назвали лучшие направления для путешествий в 2022 году. Рейтинг опубликован на официальном сайте компании.

Так, на первое место среди десяти стран, которые рекомендуется посетить, попали Острова Кука, на второе — Норвегия, а на третье — Маврикий.

Специалисты отметили, что архипелаг Кука идеально подходит для туристов, мечтающих провести отпуск на пляже или открыть для себя увлекательную культуру коренных народов маори. При этом Норвегия подойдет любителям долгих спокойных прогулок по скандинавским лесам, а Маврикий признан идеальным местом для семейных поездок.

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В десятку также вошли Белиз, Словения, Ангилья, Оман, Непал, Малави и Египет.

При этом в число лучших городов мира для путешествий в будущем году вошли Окленд (Новая Зеландия), Тайбэй (Тайвань), Фрайбург (Германия), Атланта (США) и Лагос (Нигерия).

Ранее в октябре заядлый путешественник и блогер из Краснодара, объездивший всю Россию, назвал наиболее интересные и необычные направления для внутреннего туризма. Так, одним из рекомендуемых для посещения мест стала Адыгея. Блогер отметил безопасность республики и заявил, что по данному маршруту можно ездить круглогодично.