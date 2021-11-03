Россияне признались в готовности отправиться в спонтанное путешествие

Большинство россиян (83,4 процента) признались в готовности собраться в спонтанное путешествие за пару часов до вылета самолета или отправления поезда. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

75,2 процента участников опроса признались, что могли бы рискнуть и снять номер в дешевом отеле, ничего о нем не зная. 70,2 процента респондентов заявили, что в путешествиях склонны принимать эмоциональные решения. Еще 34,1 процента россиян хотели бы поехать куда-нибудь автостопом.

Также аналитики выяснили, что многие туристы (79,5 процента) в новых местах любят пробовать неизвестные для себя блюда, а некоторые (67,5 процента) готовы к экстремальным активностям.

При этом отмечается, что для спонтанных путешествий респонденты предпочитают внутрироссийские направления — например, в топ авиамаршрутов вошли рейсы туда-обратно из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы в Сочи и из Москвы в Минеральные Воды.

В тройку лидеров железнодорожных направлений вошли маршруты Москва ― Санкт-Петербург и обратно, Москва ― Ярославль и Краснодар ― Сочи.

Ранее в октябре стало известно, что 60,3 процента россиян оказались не готовы отправиться в путешествие по первому желанию — чаще всего они проводят отпуск дома или на даче. Спонтанные поездки оказались доступны только для четырех процентов респондентов. 21,4 процента россиян совершают поездки раз в год, однако мечтают делать это гораздо чаще.

