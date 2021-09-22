Раскрыты пристрастия россиян во время путешествий осенью

Российские туристы раскрыли свои основные пристрастия во время путешествий в осенний период. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip, передает РИА Новости.

Так, 32,7 процента респондентов готовы спонтанно отправиться в туристическую поездку в бархатный сезон из-за доступных тарифов. При этом 67,3 процента опрошенных заявили, что привыкли планировать отдых заранее.

По данным аналитиков, осенью 2020 года 70 процентов путешественников приобретали проездные документы за неделю до предполагаемого отправления, 26 процентов — от восьми до 30 дней до поездки и лишь четыре процента бронирований приходилось за два-три месяца.

Кроме того, 57 процентов россиян рассказали, что хоть раз в жизни покупали авиабилет только в один конец и уже на месте искали обратный.

Ранее в сентябре россияне назвали самые желанные страны для празднования Нового года — ими стали Италия, Чехия и Таиланд. Так, 56 процентов респондентов надеются на открытие стран к зимним праздникам. Среди них большинство рассчитывает на снятие ограничений на путешествия в европейские государства — 19,5 процента ждут, когда для туристов окажется доступна Италия, 16 процентов — Чехия.

