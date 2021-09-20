Стало известно о новых привычках россиян во время путешествий в пандемию

Эксперты рассказали, как изменились привычки российских туристов в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, передает РИА Новости.

Согласно полученным статистическим данным, популярность семейного отдыха в летний сезон 2021 года возросла, в то время как отправляться в поездки в компаниях россияне стали значительно реже.

При этом для отпуска с семьей путешественники чаще всего арендуют квартиры и апартаменты (плюс шесть процентов), а также гостиницы (плюс 11 процентов).

Кроме того, аналитики отметили, что пользователи сервиса в два раза чаще стали останавливаться в хостелах, в то время как количество бронирований домов «под ключ» уменьшилось на 14 процентов по сравнению с 2020-м годом.

Ранее в сентябре жительница Крыма перечислила привычки приезжих туристов, которые ее раздражают больше всего. Женщина заявила, что самое неприятное для нее — это сигаретный дым и оставленный после отдыхающих мусор. Также россиянке не нравятся громкая музыка и выгул собак на общественных пляжах.