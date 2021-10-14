Назван процент готовых уехать в отпуск по первому желанию россиян

Большинство россиян (60,3 процента) оказались не готовы отправиться в путешествие по первому желанию — чаще всего они проводят отпуск дома или на даче. Об этом стало известно из исследования, которое провела газета «Комсомольская правда».

Так, эксперты назвали процент россиян, которые могут уезжать отдыхать так часто, как хочется, — спонтанные поездки доступны только для четырех процентов респондентов.

«В отпуске не был уже 12 лет, никуда не ездил, вроде бы и финансы позволяют, но времени просто нет. Хотелось бы на Байкал, в Карелию, на Валаам или в ту же Териберку», — признался один из участников опроса.

21,4 процента россиян рассказали, что совершают поездки раз в год, однако мечтают делать это гораздо чаще. Еще 6,2 процента респондентов также путешествуют раз в год, однако довольны этим. 8,1 процента участников исследования имеют возможность отдыхать в других странах и городах два раза в год.

Ранее в октябре официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин рассказал о новой привычке россиян при планировании путешествий. По его словам, многие отказываются бронировать авиабилеты за границу заранее из-за риска введения ограничений на авиасообщение. Он добавил, что большая часть авиаперевозчиков с началом осеннего сезона столкнулась с падением глубины продаж билетов по внутрироссийским и зарубежным направлениям.