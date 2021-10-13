Раскрыты новые привычки туристов при планировании путешествий

Аналитики выяснили, что 58 процентов туристов хотят большей гибкости при покупке билетов

Эксперты онлайн-сервиса для путешествий Skyscanner раскрыли новые привычки туристов, которые появились при планировании поездок по мере снятия ограничений, ранее введенных из-за пандемии. Об этом сообщает Travel Daily News.

Всего в исследовании приняли участие более 24 тысяч человек из восьми стран. Кроме того, аналитики проанализировали обширные данные поисковых запросов.

В результате выяснилось, что для большинства людей низкие цены авиабилеты — это главный стимул путешествовать. При этом более половины респондентов (58 процентов) хотят более гибкие условия при покупке билетов.

Также исследование показало, что самыми часто путешествующими нациями оказались бразильцы, американцы и австралийцы — именно они в 2022 году наиболее заинтересованы в посещении новых для себя стран.

Помимо прочего, специалисты отметили, что наибольшей популярностью у пассажиров пользуются полеты на дальние расстояния — большинство опрошенных стремятся восстановить связь с семьей после долгой разлуки, вызванной пандемией.

Ранее в октябре официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин рассказал о новых привычках россиян при покупке авиабилетов. Так, из-за риска введения новых антиковидных ограничений многие перестали планировать путешествия заранее — средняя глубина бронирования билетов составляет пять-семь дней. По словам сотрудницы компании Smartavia, еще одна причина — завершение периода летних отпусков.