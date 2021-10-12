Россияне изменили привычки при планировании путешествий по одной причине

Россияне начали массово приобретать авиабилеты за пять-семь дней до вылета. Об изменении привычек у туристов при бронировании путешествий сообщили «Известия».

По словам официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, большая часть авиакомпаний с началом осеннего сезона столкнулась с падением глубины продаж билетов по внутрироссийским и зарубежным направлениям. «Люди не готовы заранее планировать поездки, поскольку опасаются введения новых ограничений, в том числе закрытия границ», — рассказал он.

Еще одно основание для отказа от заблаговременной покупки билетов назвала сотрудница компании Smartavia. «Причин несколько. Среди них — завершение периода летних отпусков. Это касается в первую очередь южных направлений, — пояснила она. — Предпочтения пассажиров особенно не изменились, изменились обстоятельства».

Также представитель добавила, что в настоящее время проездные документы приобретаются минимум за два-три дня, а в среднем — за 7-14 дней, при этом раньше глубина продаж была значительно больше и исчислялась несколькими неделями.

По мнению пресс-секретаря авиаперевозчика S7 Airlines Ирины Дуньковой, подобная тенденция обозначилась в начале пандемии, при этом сейчас «осторожность пассажиров в некоторой степени сохраняется».

Ранее в октябре авиакомпания «Аэрофлот» начала массово распродавать билеты на поездки внутри страны. Представители организации объявили, что с 12 по 18 октября пассажиры смогут приобрести авиабилеты тарифа эконом на прямые перелеты между городами РФ. Предложение действует на рейсы перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».