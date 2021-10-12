Российская авиакомпания объявила о массовой распродаже авиабилетов по стране

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала массово распродавать билеты на поездки внутри страны. Об этом сообщается на сайте национального перевозчика.

Так, представители компании объявили, что с 12 по 18 октября пассажиры смогут приобрести авиабилеты тарифа эконом на прямые перелеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Сочи, Симферополем, Краснодаром и другими городами РФ.

При этом уточняется, что предложение действует на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора», которые будут совершаться в период с 18 октября по 24 декабря 2021 года и с 11 января по 25 апреля 2022 года.

Также указано, что при бронировании билетов допустима комбинация тарифов для транзитного перелета между городами России через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

Ранее в октябре отечественные туристы массово захотели улететь с 4 по 7 ноября в три российских города — в лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди зарубежных стран самыми популярными для поездок в праздничные дни стали Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия и Казахстан.