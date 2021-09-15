Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены

Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 начала распродажу билетов по популярным направлениям за полцены. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Авиакомпания объявила распродажу билетов со скидкой 50 процентов с 15 по 17 сентября. Акция распространяется на рейсы с 20 сентября в города России, Европы и Ближнего Востока.

Отмечается, что скидка будет действовать только при покупке возвратного билета. Кроме того, полностью или частично авиабилет можно оплатить сертификатом S7 Airlines или с помощью услуги Miles & Cash.

Ранее в августе россиянам предложили бюджетно слетать на любимый курорт богачей. Так, эксперты заметили участившиеся объявления в сети о распродаже билетов на Мальдивы. Например, в конце последнего месяца лета в пляжную страну можно было отправиться за 7,5 тысячи рублей (багаж включен), а вернуться — за 9 тысяч рублей.